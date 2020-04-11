ЕС сделал новое заявление касательно оккупированного РФ Крыма

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53277 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62478 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76379 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75537 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101365 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82193 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102154 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105696 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130793 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130280 просмотра

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Актуальное
ЕС сделал новое заявление касательно оккупированного РФ Крыма

ЕС сделал новое заявление касательно оккупированного РФ Крыма

Киев  •  УНН

 • 26987 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейский союз сделал новое заявление касательно оккупированного РФ Крыма и о планах Москвы в отношении призыва на служб в ВС РФ крымчан, пишет УНН со ссылкой на заявление Европейской службы внешних действий, одной из структур ЕС.

Касательно призыва в ряды российской армии жителей оккупированного полуострова в документе указано, что: “РФ осуществляет призыв в ВС РФ жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это является нарушением международного гуманитарного права”.

Также напоминают, что Российская Федерация, по нормам международного гуманитарного права, должна обеспечить соблюдение прав человека на территории оккупированной украинской АР Крым.

“ЕС не признает и никогда не признает незаконную аннексию АРК и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в заявлении.

Добавим, что в марте в ЕС сделали, вероятно, самую длинную заявление по Крыму с момента его аннексии.

Украинские Национальные Новости

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