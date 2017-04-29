ЄС займе жорстку позицію на переговорах щодо Brexit – уряд ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Європейський cоюз займе жорстку позицію на переговорах про вихід Великої Британії із ЄС. Про це заявив міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле в інтерв'ю групі видань, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Велика Британія не повинна після виходу з ЄС отримати переваги, яких немає в інших країн”, — сказав міністр.
В.Шойбле також закликав Лондон виконати фінансові зобов’язання перед ЄС.
“Безкоштовно нічого не буває. Британцям слід це знати”, - підкреслив глава Мінфіну ФРН.
Він також висловив думку, що після Brexit розмір внесків Німеччини в казну ЄС не повинен збільшитися.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини А.Меркель закликала британців позбутися “ілюзій” у зв’язку з виходом їх країни з ЄС.