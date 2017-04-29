ЕС займет жесткую позицию на переговорах о Brexit – правительство ФРГ

“Великобритания не должна после выхода из ЕС получить преимущества, которых нет у других стран”, — сказал министр.

В.Шойбле также призвал Лондон выполнить финансовые обязательства перед ЕС.



“Бесплатно ничего не бывает. Британцам следует это знать”, — подчеркнул глава Минфина ФРГ.



Он также выразил мнение, что после Brexit размер взносов Германии в казну ЕС не должен увеличиться.

Напомним, ранее канцлер Германии А.Меркель призвала британцев избавиться от “иллюзий” в связи с выходом их страны из ЕС.