ЕС займет жесткую позицию на переговорах о Brexit – правительство ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Европейский Союз займет жесткую позицию на переговорах о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью группе изданий, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Великобритания не должна после выхода из ЕС получить преимущества, которых нет у других стран”, — сказал министр.
В.Шойбле также призвал Лондон выполнить финансовые обязательства перед ЕС.
“Бесплатно ничего не бывает. Британцам следует это знать”, — подчеркнул глава Минфина ФРГ.
Он также выразил мнение, что после Brexit размер взносов Германии в казну ЕС не должен увеличиться.
Напомним, ранее канцлер Германии А.Меркель призвала британцев избавиться от “иллюзий” в связи с выходом их страны из ЕС.