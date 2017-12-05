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ЄС затвердив "чорний список" з 17 податкових гаваней

ЄС затвердив "чорний список" з 17 податкових гаваней

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністри фінансів країн Європейського Союзу затвердили у вівторок "чорний список" податкових гаваней, який включає в себе 17 країн і територій, що не входять в ЄС, які не є відкритими до співпраці з питань оподаткування. Про це сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає УНН з посиланням на Reuters.

У список увійшли Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Південна Корея, Макао, Маршаллові Острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і Об'єднані Арабські Емірати.

За словами Б.Ле Мера, інші 47 країн і територій включені до "сірого списку", які наразі не відповідають стандартам ЄС, але зобов'язалися змінити свої податкові правила.

Після численних розкритих схем ухилення від сплати податків за допомогою офшорів компаніями і багатими людьми держави ЄС почали в лютому процес щодо визначення податкових гаваней, щоб перешкоджати створенню структур за кордоном, які самі по собі в багатьох випадках є законними, але можуть приховувати незаконну діяльність.

Країни з "чорного списку" можуть втратити доступ до фондів ЄС. Інші можливі контрзаходи будуть визначені в найближчі тижні, сказав Б.Ле Мер.

Нагадаємо, Оксфорд і Кембридж "інвестували" мільйони доларів в офшори.

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