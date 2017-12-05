ЕС утвердил "черный список" из 17 налоговых гаваней

В список вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Со слов Б.Ле Мэра, другие 47 стран и территорий включены в "серый список", которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но обязались изменить свои налоговые правила.

После многочисленных раскрытых схем уклонения от уплаты налогов с помощью оффшоров компаниями и богатыми людьми государства ЕС начали в феврале процес относительно определения налоговых гаваней, чтобы препятствовать созданию структур за рубежом, которые сами по себе во многих случаях являются законными, но могут скрывать незаконную деятельность.

Страны с "черного списка" могут потерять доступ к фондам ЕС. Другие возможные контрмеры будут определены в ближайшие недели, сказал Б.Ле Мэр.

Напомним, Оксфорд и Кембридж "инвестировали" миллионы долларов в оффшоры.