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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17656 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32735 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103012 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111501 просмотра

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10 марта, 15:15 • 132687 просмотра

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ЕС утвердил "черный список" из 17 налоговых гаваней

ЕС утвердил "черный список" из 17 налоговых гаваней

Киев  •  УНН

 • 9644 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министры финансов стран Европейского Союза утвердили во вторник "черный список" налоговых гаваней, который включает в себя 17 стран и территорий, не входящих в ЕС, которые не являются открытыми к сотрудничеству по вопросам налогообложения. Об этом сказал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В список вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Со слов Б.Ле Мэра, другие 47 стран и территорий включены в "серый список", которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но обязались изменить свои налоговые правила.

После многочисленных раскрытых схем уклонения от уплаты налогов с помощью оффшоров компаниями и богатыми людьми государства ЕС начали в феврале процес относительно определения налоговых гаваней, чтобы препятствовать созданию структур за рубежом, которые сами по себе во многих случаях являются законными, но могут скрывать незаконную деятельность.

Страны с "черного списка" могут потерять доступ к фондам ЕС. Другие возможные контрмеры будут определены в ближайшие недели, сказал Б.Ле Мэр.

Напомним, Оксфорд и Кембридж "инвестировали" миллионы долларов в оффшоры.

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