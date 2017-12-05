ЕС утвердил "черный список" из 17 налоговых гаваней
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министры финансов стран Европейского Союза утвердили во вторник "черный список" налоговых гаваней, который включает в себя 17 стран и территорий, не входящих в ЕС, которые не являются открытыми к сотрудничеству по вопросам налогообложения. Об этом сказал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В список вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.
Со слов Б.Ле Мэра, другие 47 стран и территорий включены в "серый список", которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но обязались изменить свои налоговые правила.
После многочисленных раскрытых схем уклонения от уплаты налогов с помощью оффшоров компаниями и богатыми людьми государства ЕС начали в феврале процес относительно определения налоговых гаваней, чтобы препятствовать созданию структур за рубежом, которые сами по себе во многих случаях являются законными, но могут скрывать незаконную деятельность.
Страны с "черного списка" могут потерять доступ к фондам ЕС. Другие возможные контрмеры будут определены в ближайшие недели, сказал Б.Ле Мэр.
Напомним, Оксфорд и Кембридж "инвестировали" миллионы долларов в оффшоры.