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ЄС застеріг від впливу на антикорупційні органи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Європейський Союз привітав ухвалення законодавства для створення Вищого антикорупційного суду, чого Брюссель очікує до кінця цього року, а також застеріг від "неналежного впливу" на незалежні антикорупційні відомства в Україні. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві від Європейської служби зовнішніх справ, передає УНН.

ЄС застеріг від впливу на антикорупційні органи в Україні

"Ухвалення Україною законодавства з метою створення Вищого антикорупційного суду є позитивним кроком, у відповідності з її міжнародними зобов'язаннями і в інтересах громадян і бізнесу в Україні", - вказали у ЄС.

У заяві вказано, що створення знаменує собою важливий крок у боротьбі з корупцією в Україні, що є ключовим компонентом Угоди про асоціацію між ЄС і Україною і слідує за взяттям Україною зобов'язань під час саміту ЄС-Україна 9 липня у Брюсселі.

"Вищий антикорупційний суд, після того, як буде створений, завершить створення мережі незалежних антикорупційних відомств, до якої також увійдуть Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. ЄС наголошує на необхідності того, щоб всі антикорупційні відомства були повністю незалежними і виконували свої завдання без неналежного впливу. Для цього важливо, щоб цілісність і надійність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її керівництва підтримувалися і зміцнювалися", - додали у ЄС.

"Ми з нетерпінням очікуємо, що суд буде повністю функціонувати до кінця року, оскільки це намір влади... Європейський Союз готовий підтримати цей процес", - резюмували у Євросоюзі.

Раніше посли G7 зробили заяву щодо Антикорупційного суду в Україні та співпраці з МВФ.

Нагадаємо, 2 серпня Президент Порошенко схвалив закон для запуску Антикорупційного суду.

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