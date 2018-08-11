ЕС предостерег от влияния на антикоррупционные органы в Украине

"Принятие Украиной законодательства с целью создания Высшего антикоррупционного суда является положительным шагом, в соответствии с ее международными обязательствами и в интересах граждан и бизнеса в Украине", - указали в ЕС.

В заявлении указано, что создание знаменует собой важный шаг в борьбе с коррупцией в Украине, что является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и следует за взятием Украиной обязательств во время саммита ЕС-Украина 9 июля в Брюсселе.

"Высший антикоррупционный суд, после того, как будет создан, завершит создание сети независимых антикоррупционных ведомств, в которую также войдут Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. ЕС подчеркивает необходимость того, чтобы все антикоррупционные ведомства были полностью независимыми и выполняли свои задачи без ненадлежащего влияния. Для этого важно, чтобы целостность и надежность Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ее руководства поддерживались и укреплялись", - добавили в ЕС.

"Мы с нетерпением ожидаем, что суд будет полностью функционировать до конца года, поскольку это намерение властей... Европейский Союз готов поддержать этот процесс", - резюмировали в Евросоюзе.

Ранее послы G7 сделали заявление по Антикоррупционному суду в Украине и сотрудничеству с МВФ.

Напомним, 2 августа Президент Порошенко одобрил закон для запуска Антикоррупционного суда.