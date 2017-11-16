ЄС запустить систему обміну держреєстрів "Трембіта" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. ЄС запускає систему електронної взаємодії між державними реєстрами “Трембіта” її впроваджує консорціум з Естонії та України у співпраці з Держагентством з питань електронного урядування України, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
Повідомляють, що “Трембіта” почне працювати в Україні найближчими місяцями.
“Проект включає в себе політичну волю уряду України, кращу експертизу Естонії та України, фінансову підтримку Європейського Союзу, урядів Швеції та Естонії”, — зауважила керівник проекту EGOV4UKRAINE, представник Академії електронного урядування Естонії Марі Педак.
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Вона додала, що реалізація електронної системи, до якої Україна йшла 2 роки, дозволить громадянам стати справжніми власниками інформації про себе. Адже люди знатимуть, хто з державних службовців цікавився їхніми персональними даними, коли і з якою метою.