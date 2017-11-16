ЕС запустит систему обмена госреестров "Трембита" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. ЕС запускает систему электронного взаимодействия между государственными реестрами "Трембита" ее внедряет консорциум из Эстонии и Украины в сотрудничестве с Госагентством по вопросам электронного правительства Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
Сообщается, что "Трембита" начнет работать в Украине в ближайшие месяцы.
"Проект включает в себя свободу правительства Украины, лучшую экспертизу Эстонии и Украины, финансовую поддержку Европейского Союза, правительств Швеции и Эстонии", - отметила руководитель проекта EGOV4UKRAINE, представитель Академии электронного управления Эстонии Мари Педак.
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Она добавила, что реализация электронной системы, к которой Украина шла 2 года, позволит гражданам стать настоящими собственниками информации о себе. Ведь люди будут знать, кто из государственных служащих интересовался их персональными данными, когда и с какой целью.