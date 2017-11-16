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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26539 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 85780 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 82079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99601 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100139 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75915 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101669 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101327 просмотра

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ЕС запустит систему обмена госреестров "Трембита" в Украине

ЕС запустит систему обмена госреестров "Трембита" в Украине

Киев  •  УНН

 • 11718 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. ЕС запускает систему электронного взаимодействия между государственными реестрами "Трембита" ее внедряет консорциум из Эстонии и Украины в сотрудничестве с Госагентством по вопросам электронного правительства Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Сообщается, что "Трембита" начнет работать в Украине в ближайшие месяцы.

"Проект включает в себя свободу правительства Украины, лучшую экспертизу Эстонии и Украины, финансовую поддержку Европейского Союза, правительств Швеции и Эстонии", - отметила руководитель проекта EGOV4UKRAINE, представитель Академии электронного управления Эстонии Мари Педак.

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Она добавила, что реализация электронной системы, к которой Украина шла 2 года, позволит гражданам стать настоящими собственниками информации о себе. Ведь люди будут знать, кто из государственных служащих интересовался их персональными данными, когда и с какой целью.

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