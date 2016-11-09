ЄС запровадив санкції щодо обраних у Криму депутатів держдуми РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейський Союз запровадив санкції щодо низки осіб, які були обрані депутатами держдуми РФ в анексованому Криму. Рішення опубліковане у середу в офіційному журналі ЄС, передає УНН.
Як зазначається, нові імена додано до списку осіб, санкції щодо яких запроваджені, зважаючи на обмежувальні заходи через дії, що підривають або ставлять під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
"Після організації Російською Федерацією виборів в державну думу в незаконно анексованому Криму і Севастополі, Рада ЄС вважає, що шість осіб повинні бути додані в список осіб, організацій і органів, на які розповсюджуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.
Так, до списку додані російські депутати Руслан Бальбек, Констянтин Бахарьов, Дмитро Бєлік, Андрій Козенко, Світлана Савченко і Павло Шперов. Вказано, що у списку тепер - 157 фізосіб і юросіб.