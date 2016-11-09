ЕС ввел санкции в отношении избранных в Крыму депутатов Госдумы РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейский Союз ввел санкции в отношении ряда лиц, избранных депутатами Госдумы РФ в аннексирована Крыму. Решение опубликовано в среду в официальном журнале ЕС, передает УНН.
Как отмечается, новые имена добавлены в список лиц, санкции в отношении которых введены, беря во внимание ограничительные меры за действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
"После организации Российской Федерацией выборов в государственную думу в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе, Совет ЕС считает, что шесть человек должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.
Так, в список добавлены российские депутаты Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов. Указано, что в списке теперь - 157 физлиц и юрлиц.