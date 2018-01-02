ЄС закликає Іран гарантувати громадянам право на свободу вираження думок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Європейський союз підтримує контакти з владою Ірану і очікує, що громадянам республіки буде гарантовано право на мирні демонстрації і свободу висловлювання думок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт представника зовнішньополітичної служби ЄС Кетрін Рей.
Президент Ірану Хасан Роухані заявив у неділю, що протест і критика є конституційними правами громадян, якщо вони не тягнуть за собою насильство.
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“Ми підтримуємо контакти з іранською владою. Ми очікуємо, що право на мирні демонстрації і свобода вираження думок будуть гарантовані, як заявляв президент Роухані”, — написала Рей в своєму Twitter.
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Нагадуємо, адміністрація президента США Дональда Трампа надасть підтримку учасникам акцій протестів в Ірані.