ЕС призывает Иран гарантировать гражданам право на свободу выражения мнений

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье, что протест и критика являются конституционными правами граждан, если они не влекут за собой насилие.

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“Мы поддерживаем контакты с иранскими властями. Мы ожидаем, что право на мирные демонстрации и свобода выражения мнений будут гарантированы, как заявлял президент Роухани”, - написала Рэй в своем Twitter.

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Напоминаем, администрация президента США Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протеста в Иране.