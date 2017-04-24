ЄС закликав притягнути винних у підриві авто ОБСЄ до відповідальності

З її слів, загибель спостерігача ОБСЄ "є трагічним нагадуванням про нагальну потребу прогресу в мирному врегулюванні конфлікту, який вже забрав багато невинних життів".

"Наші співчуття родині загиблого і бажаю якнайшвидшого одужання іншим постраждалим в цьому інциденті, який повинен бути ретельно розслідувати. Відповідальні особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Я вже розмовляла з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром; ми домовилися залишатися в тісному контакті", - зазначила Ф.Могеріні.

З її слів, "повна реалізація мінських угод залишається основою для сталого рішення на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності України".

"Європейський Союз буде і надалі підтримувати важливу роботу ОБСЄ і її спеціальної моніторингової місії, якій має бути гарантовано повний, безпечний і безперешкодний доступ до всіх районів у зоні конфліктом, під час чого вирішальне значення має безпека спостерігачів. Крім того, ЄС буде продовжувати підтримувати зусилля з розмінування", - додала вона.

"Без належного і безперешкодного контролю з боку місії не може бути поліпшення, яке заслуговує на довіру і яке можна перевірити, ситуації в галузі безпеки, яка є основою для подальшого прогресу в політичному напрямку мирного процесу", - підсумувала Ф.Могеріні.

Нагадаємо, держдеп США закликав РФ вплинути на сепаратистів для проведення розслідування підриву автомобіля ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху авто ОБСЕ в Луганській області було поранено двох членів СММ, загинув - один.