ЄС закликав притягнути винних у підриві авто ОБСЄ до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні висловила співчуття з приводу загибелі спостерігача спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Луганщині та виступила з вимогою притягнути винних до відповідальності. Про це йдеться в оприлюдненій заяві голови дипломатії ЄС, передає УНН.
З її слів, загибель спостерігача ОБСЄ "є трагічним нагадуванням про нагальну потребу прогресу в мирному врегулюванні конфлікту, який вже забрав багато невинних життів".
"Наші співчуття родині загиблого і бажаю якнайшвидшого одужання іншим постраждалим в цьому інциденті, який повинен бути ретельно розслідувати. Відповідальні особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Я вже розмовляла з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром; ми домовилися залишатися в тісному контакті", - зазначила Ф.Могеріні.
З її слів, "повна реалізація мінських угод залишається основою для сталого рішення на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності України".
"Європейський Союз буде і надалі підтримувати важливу роботу ОБСЄ і її спеціальної моніторингової місії, якій має бути гарантовано повний, безпечний і безперешкодний доступ до всіх районів у зоні конфліктом, під час чого вирішальне значення має безпека спостерігачів. Крім того, ЄС буде продовжувати підтримувати зусилля з розмінування", - додала вона.
"Без належного і безперешкодного контролю з боку місії не може бути поліпшення, яке заслуговує на довіру і яке можна перевірити, ситуації в галузі безпеки, яка є основою для подальшого прогресу в політичному напрямку мирного процесу", - підсумувала Ф.Могеріні.
Нагадаємо, держдеп США закликав РФ вплинути на сепаратистів для проведення розслідування підриву автомобіля ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху авто ОБСЕ в Луганській області було поранено двох членів СММ, загинув - один.