ЕС призвал привлечь виновных в подрыве авто ОБСЕ к ответственности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38899 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101915 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155570 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116111 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116287 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112427 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104188 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107044 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103546 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ЕС призвал привлечь виновных в подрыве авто ОБСЕ к ответственности

ЕС призвал привлечь виновных в подрыве авто ОБСЕ к ответственности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила соболезнования по поводу гибели наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области и выступила с требованием привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы дипломатии ЕС, передает УНН.

По ее словам, гибель наблюдателя ОБСЕ "является трагическим напоминанием о насущной необходимости прогресса в мирном урегулировании конфликта, который уже унес много невинных жизней".

"Наши соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления другим пострадавшим в этом инциденте, который должен быть тщательно расследованым. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности. Я уже разговаривала с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером и мы договорились оставаться в тесном контакте", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, "полная реализация минских соглашений является основой для устойчивого решения на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Европейский Союз будет и впредь поддерживать важную работу ОБСЕ и ее специальной мониторинговой миссии, которой должно быть гарантировано полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам в зоне конфликта, во время которого решающее значение имеет безопасность наблюдателей. Кроме того, ЕС будет продолжать поддерживать усилия по разминированию", - добавила она.

"Без надлежащего и беспрепятственного контроля со стороны миссии не может быть улучшения, заслуживающего доверия и которое можно проверить, в области безопасности, которая является основой для дальнейшего прогресса в политическом направлении мирного процесса", - подытожила Ф.Могерини.

Напомним, госдеп США призвал РФ повлиять на сепаратистов для проведения расследования подрыва автомобиля ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в результате взрыва авто ОБСЕ в Луганской области было ранено два члена СММ, погиб - один.

Украинские Национальные Новости

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