ЕС призвал привлечь виновных в подрыве авто ОБСЕ к ответственности

По ее словам, гибель наблюдателя ОБСЕ "является трагическим напоминанием о насущной необходимости прогресса в мирном урегулировании конфликта, который уже унес много невинных жизней".

"Наши соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления другим пострадавшим в этом инциденте, который должен быть тщательно расследованым. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности. Я уже разговаривала с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером и мы договорились оставаться в тесном контакте", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, "полная реализация минских соглашений является основой для устойчивого решения на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Европейский Союз будет и впредь поддерживать важную работу ОБСЕ и ее специальной мониторинговой миссии, которой должно быть гарантировано полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам в зоне конфликта, во время которого решающее значение имеет безопасность наблюдателей. Кроме того, ЕС будет продолжать поддерживать усилия по разминированию", - добавила она.

"Без надлежащего и беспрепятственного контроля со стороны миссии не может быть улучшения, заслуживающего доверия и которое можно проверить, в области безопасности, которая является основой для дальнейшего прогресса в политическом направлении мирного процесса", - подытожила Ф.Могерини.

Напомним, госдеп США призвал РФ повлиять на сепаратистов для проведения расследования подрыва автомобиля ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в результате взрыва авто ОБСЕ в Луганской области было ранено два члена СММ, погиб - один.