ЄС закликав Китай знизити рівень ринкових обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Посол Європейського Союзу у Китаї Ханс Дитмар Швайсгут закликав Пекін знизити свої ринкові бар’єри, передає УНН з посиланням на Аssociated Press.
Посол сказав, що поки рано робити припущення, щодо того, як вплине відмова президента США Д.Трампа від Транс-Тихоокеанського партнерства на ймовірну угоду про зону вільної торгівлі між США та ЄС.
Він додав, що ЄС вітає останні заяви президента Китаю Сі Цзіньпіна, у яких він захищає вільну торгівлю, проте посол зауважив, що Китай досі немає "поля гри" з рівними правами для іноземних компаній.
З його слів, Європа сподівається на "конкретні дії" щодо відкриття китайського ринку.
Як передавав УНН, Китай готовий взяти на себе світове лідерство у разі необхідності.