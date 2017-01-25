ЕС призвал Китай снизить уровень рыночных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Посол Европейского Союза в Китае Ханс Дитмар Швайсгут призвал Пекин снизить свои рыночные барьеры, передает УНН со ссылкой на Аssociated Press.
Посол сказал, что пока рано делать предположения относительно того, как повлияет отказ президента США Д.Трампа от Транстихоокеанского партнерства на вероятное соглашение о зоне свободной торговли между США и ЕС.
Он добавил, что ЕС приветствует последние заявления президента Китая Си Цзиньпина, в которых он защищает свободную торговлю, однако посол отметил, что Китай до сих пор не имеет "поля игры" с равными правами для иностранных компаний.
По его словам, Европа надеется на "конкретные действия" по открытию китайского рынка.
Как сообщал УНН, Китай готов взять на себя мировое лидерство в случае необходимости.