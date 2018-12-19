ЄС закликав долучити Венеціанську комісію до оцінки нового закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Законопроект про державну мову до набуття його чинності слід відправити на аналіз до Венеціанської комісії. Про це повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі журналістам у середу, передає кореспондент УНН.
“Вона (верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні — ред.) пригадала домовленість під час останнього саміту щодо закону про освіту. Для того, щоб забезпечити права меншин, вона звернулась до української сторони повністю запровадити рекомендації, які включені в звіти Венеціанської комісії з цього питання”, — зазначив він.
За його словами, про це Могеріні сказала під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулось у Брюсселі у понеділок, 17 грудня.
“Вона підняла питання нового закону про державну мовну політику, і нагадала пропозицію долучити Венеціанську комісію з тим, щоб вони надали свої рекомендації до того, як закон увійде в силу”, — сказав Мінгареллі.
Як повідомляв УНН, Рада Європи очікує від уряду звіт про освітній закон України у січні наступного року.