ЄС закликав Росію звільнити українських політв’язнів

“Ми закликаємо до негайного звільнення всіх українських заручників, які утримуються на території Росії, зокрема, українського режисера Олега Сенцова”, — наголосив він.

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Туск зазначив, що в цьому намагалися переконати “партнерів під час саміту Великої сімки у Канаді - більш активно реагувати у цьому питанні”.

“Я сподіваюся, що це питання, буде також частиною нової зустрічі, яка відбудеться між президентом Путіним та паном Трампом у Гельсінкі”, — додав він.

Нагадаємо, у МЗС закликали світ посилити тиск на Москву після вирока Балуху.