ЄС закликав Росію звільнити українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Європейський Союз закликає Російську Федерацію звільнити усіх українських політв’язнів. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом України Петром Порошенком за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.
“Ми закликаємо до негайного звільнення всіх українських заручників, які утримуються на території Росії, зокрема, українського режисера Олега Сенцова”, — наголосив він.
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Туск зазначив, що в цьому намагалися переконати “партнерів під час саміту Великої сімки у Канаді - більш активно реагувати у цьому питанні”.
“Я сподіваюся, що це питання, буде також частиною нової зустрічі, яка відбудеться між президентом Путіним та паном Трампом у Гельсінкі”, — додав він.
Нагадаємо, у МЗС закликали світ посилити тиск на Москву після вирока Балуху.