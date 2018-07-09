ЕС призвал Россию освободить украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию освободить всех украинских политзаключенных. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Президентом Украины Петром Порошенко по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНН.
“Мы призываем к немедленному освобождению всех украинских заложников, содержащихся на территории России, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова”, — подчеркнул он.
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Туск отметил, что в этом пытались убедить “партнеров во время саммита Большой семерки в Канаде - более активно реагировать в этом вопросе”.
“Я надеюсь, что этот вопрос будет также частью новой встречи, которая состоится между президентом Путиным и господином Трампом в Хельсинки”, — добавил он.
Напомним, в МИД призвали мир усилить давление на Москву после приговора Балуху.