ЄС вводить нові санкції проти хунти М'янми

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В інтерв'ю, після зустрічей з дипломатами з Південно-Східної Азії, Боррель сказав, що нові санкції ЄС стануть третьою хвилею, введеною з тих пір, як 1 лютого військові повалили демократично обраний уряд М'янми.

"Готується третій ряд санкцій, які будуть схвалені в найближчі дні, (націлені - ред.) на особовий склад військової хунти, а також на організацію, яка представляє економічні інтереси військових", - сказав він.

Після перевороту в М'янмі, санкції ЄС заморозили активи або наклали заборону на поїздки в відношенні 21 військового і цивільного члена хунти М'янми. Європейським громадянам і компаніям також заборонено надавати кошти тим, хто потрапив під санкції.

Останній раунд санкцій блоку в квітні був спрямований проти конгломератів Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) і Myanmar Economic Corporation (MEC), що належать військовим, і заборонив інвесторам і банкам з ЄС вести з ними справи.

Санкції ЄС, поряд з санкціями інших західних держав, ще не переконали хунту поступитися їх вимогам відновити демократію, звільнити політичних в'язнів або почати діалог з членами поваленого уряду, багато хто з яких знаходяться в ув'язненні.

Державний переворот в М'янмі

Військова хунта захопила владу в М'янмі в ніч на 1 лютого, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. Впливові представники збройних сил незадовго до путчу заявили про фальсифікацію результатів парламентських виборів в листопаді 2020 року. За офіційними підсумками голосування, Національна ліга за демократію здобула переконливу перемогу, набравши понад 70% голосів, але військові оголосили результати виборів недійсними.

Лідер Національної ліги за демократію і лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі і ряд інших політиків були заарештовані. З тих пір в республіці не припиняються масові протести проти путчистів, насильство з боку силовиків вже призвело до загибелі сотень людей.