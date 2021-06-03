ЄС вводить нові санкції проти хунти М'янми
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Європейський Союз в найближчі дні накладе новий раунд санкцій на військову хунту М'янми і її економічні інтереси, повідомив у четвер голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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В інтерв'ю, після зустрічей з дипломатами з Південно-Східної Азії, Боррель сказав, що нові санкції ЄС стануть третьою хвилею, введеною з тих пір, як 1 лютого військові повалили демократично обраний уряд М'янми.
"Готується третій ряд санкцій, які будуть схвалені в найближчі дні, (націлені - ред.) на особовий склад військової хунти, а також на організацію, яка представляє економічні інтереси військових", - сказав він.
Після перевороту в М'янмі, санкції ЄС заморозили активи або наклали заборону на поїздки в відношенні 21 військового і цивільного члена хунти М'янми. Європейським громадянам і компаніям також заборонено надавати кошти тим, хто потрапив під санкції.
Останній раунд санкцій блоку в квітні був спрямований проти конгломератів Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) і Myanmar Economic Corporation (MEC), що належать військовим, і заборонив інвесторам і банкам з ЄС вести з ними справи.
Санкції ЄС, поряд з санкціями інших західних держав, ще не переконали хунту поступитися їх вимогам відновити демократію, звільнити політичних в'язнів або почати діалог з членами поваленого уряду, багато хто з яких знаходяться в ув'язненні.
Державний переворот в М'янмі
Військова хунта захопила владу в М'янмі в ніч на 1 лютого, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. Впливові представники збройних сил незадовго до путчу заявили про фальсифікацію результатів парламентських виборів в листопаді 2020 року. За офіційними підсумками голосування, Національна ліга за демократію здобула переконливу перемогу, набравши понад 70% голосів, але військові оголосили результати виборів недійсними.
Лідер Національної ліги за демократію і лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі і ряд інших політиків були заарештовані. З тих пір в республіці не припиняються масові протести проти путчистів, насильство з боку силовиків вже призвело до загибелі сотень людей.