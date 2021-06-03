ЕС вводит новые санкции против хунты Мьянмы

Детали

В интервью, после встреч с дипломатами из Юго-Восточной Азии, Боррель сказал, что новые санкции ЕС станут третьей волной, введенной с тех пор, как 1 февраля военные свергли демократически избранное правительство Мьянмы.

"Готовится третий ряд санкций, которые будут одобрены в ближайшие дни, (нацелены - ред.) на личный состав военной хунты, а также на организацию, которая представляет экономические интересы военных", - сказал он.

После переворота в Мьянме, санкции ЕС заморозили активы или наложили запрет на поездки в отношении 21 военного и гражданского члена хунты Мьянмы. Европейским гражданам и компаниям также запрещено предоставлять средства тем, кто попал под санкции.

Последний раунд санкций блока в апреле был направлен против конгломератов Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), принадлежащих военным, и запретил инвесторам и банкам из ЕС вести с ними дела.

Санкции ЕС, наряду с санкциями других западных государств, еще не убедили хунту уступить их требованиям восстановить демократию, освободить политических заключенных или начать диалог с членами свергнутого правительства, многие из которых находятся в заключении.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав более 70% голосов, но военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели сотен людей.