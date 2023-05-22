ЄС ввів санкції проти інвестиційного крила Корпусу вартових ісламської революції Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Європейський Союз у понеділок заморозив активи інвестиційного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції Ірану через жорстоке придушення Тегераном протестів у зв'язку зі смертю Махси Аміні, інформує УНН.
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Останній раунд санкцій — восьмий за рахунком, запроваджений ЄС у зв'язку з репресіями, був запроваджений після того, як Іран повісив ще трьох осіб, засуджених за демонстрації.
Блок із 27 країн додав Кооперативний фонд КВІР, який займається інвестиціями гвардії, до чорного списку ЄС із заморожування активів та заборони на видачу віз за «спрямування грошей на жорстокі репресії режиму».
Економічний конгломерат, звинувачений у тому, що він є фондом для підкупу воєнізованого збройного крила ісламської революції в Тегерані, у січні потрапив під санкції Сполучених Штатів.
ЄС також вніс до чорного списку Студентську організацію «Басидж», яка, за його словами, діє із силовиками Революційної гвардії в університетських містечках.
До списку також було додано п'ятьох діячів режиму, у тому числі трьох старших командирів поліції, високопоставленого кіберчиновника та регіонального прокурора.
Останні чорні списки Брюсселя довели до 160 осіб, компаній та агентств, на які ЄС заморозив активи та заборонив поїздки через репресії. Деякі столиці ЄС наполягали на включенні Революційної гвардії до списку терористичних угруповань.
Але європейські офіційні особи кажуть, що продемонструвати правову основу такого загального призначення виявляється складно.
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Влада Ірану жорстоко придушила протести, які спалахнули після смерті 16 вересня Аміні, яка була заарештована у Тегерані за нібито порушення суворих правил ісламської республіки щодо одягу для жінок.
Трьох останніх повішених було засуджено за звинуваченням у вбивстві співробітників сил безпеки на демонстрації в місті Ісфахан у листопаді.
Їхні страти в п'ятницю довели до семи кількість іранців, страчених у зв'язку з протестами.