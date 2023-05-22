ЕС ввел санкции против инвестиционного крыла Корпуса стражей исламской революции Ирана

Детали

Последний раунд санкций — восьмой по счету, введенный ЕС в связи с репрессиями, был введен после того, как Иран повесил еще трех человек, осужденных за демонстрации.

Блок из 27 стран добавил Кооперативный фонд КСИР, который занимается инвестициями гвардии, в черный список ЕС по замораживанию активов и запрету на выдачу виз за «направление денег на жестокие репрессии режима».

Экономический конгломерат, обвиняемый в том, что он является фондом для подкупа военизированного вооруженного крыла исламской революции в Тегеране, в январе попал под санкции Соединенных Штатов.

ЕС также внес в черный список Студенческую организацию «Басидж», которая, по его словам, действует с силовиками Революционной гвардии в университетских городках.

В список также были добавлены пять деятелей режима, в том числе три старших командира полиции, высокопоставленный киберчиновник и региональный прокурор.

Последние черные списки Брюсселя довели до 160 человек, компаний и агентств, на которые ЕС заморозил активы и запретил поездки из-за репрессий. Некоторые столицы ЕС настаивали на включении Революционной гвардии в список террористических группировок.

Но европейские официальные лица говорят, что продемонстрировать правовую основу такого общего назначения оказывается сложно.

Ранее

Власти Ирана жестоко подавили протесты, вспыхнувшие после смерти 16 сентября Амини, которая была арестована в Тегеране за якобы нарушение строгих правил исламской республики в отношении одежды для женщин.

Трое последних повешенных были осуждены по обвинению в убийстве сотрудников сил безопасности на демонстрации в городе Исфахан в ноябре.

Их казни в пятницу довели до семи количество иранцев, казненных в связи с протестами.