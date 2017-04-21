ЄС виживе, навіть якщо вибори у Франції виграє євроскептик - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Євросоюз досить сильний, щоб встояти навіть в разі перемоги євроскептика на президентських виборів у Франції. Про це сказала прес-секретар Єврокомісії Міна Андрєєва на брифінгу, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Вибори - це нормальна частина демократії, це не криза, це можливість для демократії. Зараз французькі громадяни повинні висловити свою волю на цих виборах. Президент (Єврокомісії Жан-Клод Юнкер - ред.) висловлював свою впевненість в тому, що Євросоюз досить сильний, щоб вижити, навіть якщо євроскептик виграє вибори", - сказала вона.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться вже цієї неділі, 23 квітня.
Як повідомляв УНН, у передвиборній гонці у Франції продовжує лідирувати екс-банкір Е.Макрон.