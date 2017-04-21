ЕС выживет, даже если выборы во Франции выигрывает евроскептик - Еврокомиссия

"Выборы - это нормальная часть демократии, это не кризис, это возможность для демократии. Сейчас французские граждане должны выразить свою волю на этих выборах. Президент (Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - ред.) выражал свою уверенность в том, что Евросоюз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептик выиграет выборы", - сказала она.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля.

Как сообщал УНН, в предвыборной гонке во Франции продолжает лидировать экс-банкир Е.Макрон.