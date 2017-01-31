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ЄС висловив занепокоєня затриманням адвоката Е.Курбедінова у Криму

ЄС висловив занепокоєня затриманням адвоката Е.Курбедінова у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Європейському союзі занепокоєні ситуацією з правами людини в Криму і затриманням адвоката Еміля Курбедінова, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

“Адміністративне затримання Курбедінова продовжує тривожну тенденцію збільшення частих нападів на життєво важливу роботу правозахисників із захисту прав кримських татар і тих, хто не визнає незаконну анексію півострова Росією. Слід поважати права Курбедінова та гарантувати його звільнення”, — йдеться в заяві речника представника ЄС з питань зовнішньої політики.

В ЄС також вказали на серйозне порушення права кримських татар в результаті заборони діяльності Меджлісу.

“Останні звинувачення в екстремізмі заступника голови Ільмі Умерова є ще одним прикладом переслідування їхніх лідерів. Ми очікуємо, що ці звинувачення будуть зняті і право Умерова на захисника будуть повністю дотримані”, — зазначається в заяві.

У Європейському союзі наголошують, що прихильні політиці невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя.

Нагадаємо, адвоката Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав Курбедінова винним у поширенні екстремістських матеріалів і постановив взяти його під варту на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у соцмережі “ВКонтакте” перепост про мітинг організації “Хізб ут-Тахрір” в Сімферополі.

Е.Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.

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