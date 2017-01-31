В ЕС обеспокоены задержанием адвоката Э.Курбединова в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Европейском союзе обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму и задержанием адвоката Эмиля Курбединова, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Административное задержание Курбединова продолжает тревожную тенденцию увеличения частых нападений на жизненно важную работу правозащитников по защите прав крымских татар и тех, кто не признает незаконной аннексию полуострова Россией. Следует уважать права Курбединова и гарантировать его освобождение", - говорится в заявлении представителя представителя ЕС по вопросам внешней политики.
В ЕС также отметили серьезное нарушение права крымских татар в результате запрета деятельности Меджлиса.
"Последние обвинения в экстремизме заместителя председателя Ильми Умерова является еще одним примером преследования их лидеров. Мы ожидаем, что эти обвинения будут сняты и право Умерова на защитника будут полностью соблюдены ", - отмечается в заявлении.
В Европейском союзе отмечают, что привержены политике непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.
Напомним, адвоката Эмиля Курбединова задержали 26 января, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В тот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал Курбединова виновным в распространении экстремистских материалов и постановил взять его под стражу на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в соцсети "ВКонтакте" перепост о митинге организации "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе.
Е.Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест как грубое препятствование его адвокатской деятельности.