ЄС вимагає від соцмереж боротися з фейковими новинами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Соціальні мережі повинні припинити практику поширення на своїх платформах фейкових новин, ідеться у відповідній інструкції Європейської Комісії (ЄК), яка була оприлюднена 26 квітня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з цим документом, у разі, якщо соціальним мережам не вдасться викорінити фейкові новини, Європейський Союз може вдатися до подальших відповідних заходів для боротьби з дезінформацією в соцмережах.
У ЄК очікують від соціальних мереж вироблення “Кодексу практики саморегулювання” до липня поточного року, який матиме на меті припинення поширення фейкових новин. ЄК планує стежити за впровадженням цих норм соцмережами.
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“Ми очікуватимемо очевидних результатів, які можна буде оцінити, до жовтня цього року. І тоді, у разі необхідності, у грудні ми вирішимо, чи вважаємо доречним ухвалення додаткових заходів”, — заявила єврокомісарка з питань цифрової економіки Марія Габріель.
Також ЄК має намір сприяти створенню незалежної експертної мережі, яка займатиметься перевіркою фактів для виявлення фейкових новин. Також, за словами Габріель, у Європі необхідні додаткові зусилля в напрямку медіаосвіти населення, а також підтримка якісних засобів масової інформації.
Нагадаємо, в ПАРЄ висловили підтримку протидії російській пропаганді на рівні ЄС і рекомендували країнам-членам Ради Європи заснувати органи для відстеження дезінформації та фейкових новин.