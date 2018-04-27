ЕС требует от соцсетей бороться с фейковых новостями

Согласно этому документу, в случае, если социальным сетям не удастся искоренить фейковые новости, Европейский Союз может прибегнуть к дальнейшим соответствующим мерам для борьбы с дезинформацией в соцсетях.

В ЕК ждут от социальных сетей выработки “Кодекса практики саморегулирования” до июля текущего года, который будет иметь целью пресечения распространения фейковых новостей. ЕК планирует следить за внедрением этих норм сетями.

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“Мы будем ждать очевидных результатов, которые можно будет оценить, до октября этого года. И тогда, в случае необходимости, в декабре мы решим, считаем уместным принятия дополнительных мер”, — заявила еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.

Также ЕК намерена способствовать созданию независимой экспертной сети, которая будет заниматься проверкой фактов для выявления фейковых новостей. Также, по словам Габриэль, в Европе необходимы дополнительные усилия в направлении медиаобразования населения, а также поддержка качественных средств массовой информации.

Напомним, в ПАСЕ выразили поддержку противодействия российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовали странам-членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации и фейковых новостей.