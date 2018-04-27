ЕС требует от соцсетей бороться с фейковых новостями

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 25948 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 61071 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 83499 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 97543 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 121001 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 148351 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 113406 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136320 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188399 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 287047 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 157713 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 139720 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 46954 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 202923 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 148186 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 148193 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 202932 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 425139 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 381178 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 465932 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 18951 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 19262 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 28927 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 38863 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 46958 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

ЕС требует от соцсетей бороться с фейковых новостями

Киев • УНН

 • 20836 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Социальные сети должны прекратить практику распространения на своих платформах фейковых новостей, говорится в соответствующей инструкции Европейской Комиссии (ЕК), которая была обнародована 26 апреля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

ЕС требует от соцсетей бороться с фейковых новостями

Согласно этому документу, в случае, если социальным сетям не удастся искоренить фейковые новости, Европейский Союз может прибегнуть к дальнейшим соответствующим мерам для борьбы с дезинформацией в соцсетях.

В ЕК ждут от социальных сетей выработки “Кодекса практики саморегулирования” до июля текущего года, который будет иметь целью пресечения распространения фейковых новостей. ЕК планирует следить за внедрением этих норм сетями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС провели встречу рабочей группы по борьбе с фейковых новостями

“Мы будем ждать очевидных результатов, которые можно будет оценить, до октября этого года. И тогда, в случае необходимости, в декабре мы решим, считаем уместным принятия дополнительных мер”, — заявила еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.

Также ЕК намерена способствовать созданию независимой экспертной сети, которая будет заниматься проверкой фактов для выявления фейковых новостей. Также, по словам Габриэль, в Европе необходимы дополнительные усилия в направлении медиаобразования населения, а также поддержка качественных средств массовой информации.

Напомним, в ПАСЕ выразили поддержку противодействия российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовали странам-членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации и фейковых новостей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,549.89