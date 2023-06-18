ЄС відреагував на наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях України

КИЇВ. 18 червня. УНН. Європейський Союз засуджує наміри росії провести у вересні "вибори" на тимчасово окупованих територіях України і заявляє, що у рф немає законних підстав для подібних дій. Також у ЄС підкреслили, що всі причетні до цього особи зіткнуться з наслідками. Про це йдеться в заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх справ, поширеній у суботу, передає УНН.