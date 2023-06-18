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ЄС відреагував на наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Європейський Союз засуджує наміри росії провести у вересні "вибори" на тимчасово окупованих територіях України і заявляє, що у рф немає законних підстав для подібних дій. Також у ЄС підкреслили, що всі причетні до цього особи зіткнуться з наслідками. Про це йдеться в заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх справ, поширеній у суботу, передає УНН.

ЄС відреагував на наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях України

Цитата

«Цього тижня центральна виборча комісія росії ухвалила рішення провести у вересні «вибори» на територіях України, тимчасово окупованих росією, що є ще одним порушенням міжнародного права. Це ще одна марна спроба росії вдавати, що вона узаконює свій незаконний військовий контроль і спробу анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - ідеться в заяві.

Зазначається, що це серйозно порушує Статут ООН і незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«У росії немає законних підстав для подібних дій на території України. росія, її політичне керівництво і всі, хто причетний до організації цих так званих виборів, зіткнуться з наслідками своїх незаконних дій», - наголошується в заяві.

Окрім того, Європейський Союз підкреслює, що залишається непохитним у своїй підтримці України.

«росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - сказано в заяві.

Доповнення

У росії призначили "вибори" депутатів міських рад і представницьких органів муніципальних утворень у чотирьох окупованих областях України.

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