ЕС отреагировал на намерения рф провести "выборы" на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Европейский Союз осуждает намерения россии провести в сентябре "выборы" на временно оккупированных территориях Украины и заявляет, что у рф нет законных оснований для подобных действий. Также в ЕС подчеркнули, что все причастные к этому лица столкнутся с последствиями. Об этом говориться в заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, распростарненном в субботу, передает УНН.
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«На этой неделе центральная избирательная комиссия россии приняла решение провести в сентябре «выборы» на территориях Украины, временно оккупированных россией, что является еще одним нарушением международного права. Это еще одна тщетная попытка россии притвориться, что она узаконивает свой незаконный военный контроль и попытку аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя», - говориться в заявлении.
Отмечается, что это серьезно нарушает Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
«У россии нет законных оснований для подобных действий на территории Украины. россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих так называемых выборов, столкнутся с последствиями своих незаконных действий», - отмечается в заявлении.
Кроме того, Европейский Союз подчеркивает, что остается непоколебимым в своей поддержке Украины.
«россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», - сказано в заявлении.
Дополнение
В россии назначили "выборы" депутатов городских советов и представительных органов муниципальных образований в четырех оккупированных областях Украины.