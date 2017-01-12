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ЄС виділив 200 млн дол. для сирійських біженців у Туреччині

ЄС виділив 200 млн дол. для сирійських біженців у Туреччині

Київ • УНН

 • 6458 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Євросоюз виділив 200 мільйонів доларів на потреби сирійських біженців в Туреччині, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Зазначені кошти будуть спрямовані на будівництво та оснащення школи для сирійських дітей біженців, надання їм гуманітарної допомоги.

Вказано, що до фонду ЄС з надання допомоги сирійським біженцям в Туреччині перераховані 2,2 мільярда євро. До теперішнього часу підписані угоди з реалізації 37 проектів на загальну суму 1,4 мільярда євро, перераховані кошти в розмірі 748 мільйонів євро.

29 листопада 2015 року ЄС і Туреччина узгодили питання виділення Анкарі фінансової допомоги в розмірі трьох мільярдів євро для сирійських біженців. ЄС 18 березня 2016 року підтвердив виділення Туреччині ще трьох мільярдів євро до кінця 2018 року.

Наразі на території Туреччини розміщено близько трьох мільйонів біженців, пише видання.

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