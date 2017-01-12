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ЕС выделил 200 млн долл. для сирийских беженцев в Турции

ЕС выделил 200 млн долл. для сирийских беженцев в Турции

Киев • УНН

 • 6458 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Евросоюз выделил 200 млн долларов на нужды сирийских беженцев в Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Указанные средства будут направлены на строительство и оснащение школы для сирийских детей беженцев, предоставление им гуманитарной помощи.

Указано, что в фонд ЕС по оказанию помощи сирийским беженцам в Турции перечислены 2,2 миллиарда евро. К настоящему времени подписаны соглашения по реализации 37 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро, перечислены средства в размере 748 млн евро.

29 ноября 2015 года ЕС и Турция согласовали вопрос о выделении Анкаре финансовой помощи в размере трех миллиардов евро для сирийских беженцев. ЕС 18 марта 2016 года подтвердил выделение Турции еще трех миллиардов евро до конца 2018 года.

Сейчас на территории Турции размещено около трех миллионов беженцев, пишет издание.

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