ЄС виділить три мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Європейський союз виділить три мільйони євро для супутником розвідки місії ОБСЄ в Україні. Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“Європейська Комісія від імені Євросоюзу доповнила свою активну підтримку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні, мандат якої нещодавно було подовжено, задля повного впровадження мінських угод. За допомогою нового фінансування у розмірі 3 млн євро буде надано своєчасну та предметну підтримку ОБСЄ у сфері супутникової візуальної розвідки. Ця допомога надаватиметься у рамках Інструменту зі сприяння стабільності та миру”, — йдеться у повідомленні.
За словами високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Могеріні, нова допомога засвідчує непохитну відданість Євросоюзу мінським угодам, а також говорить про рішучість ЄС сприяти роботі та підтримувати СММ ОБСЄ.
"Використання зображення супутникових даних дозволить проводити більш глибинний моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу. Також вони сприятимуть більш ефективному розміщенню спостерігачів загалом, — підкреслила Ф.Могеріні.
Як зазначається, супутникова візуальна розвідка дозволяє СММ ОБСЄ визначати широкі ділянки, до яких спостерігачі місії не мають доступу. Також за допомогою цього механізму можна отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури та про присутність або переміщення живої сили і техніки.
Також повідомляється, що як і у випадку попередньої допомоги з Інструменту зі сприяння стабільності та миру, поточне фінансування розподілятиметься через Супутниковий центр Європейського Союзу. Центр відшуковуватиме потрібні знімки та, за запитом ОБСЄ, надаватиме Місії результати аналізів. Ця діяльність безпосередньо доповнюватиме інші заходи. Йдеться, зокрема, про фінансовані Інструментом зі сприяння стабільності та миру чинні операції з виділення коштів на експлуатаційні витрати спостерігачів. Також мова йде про зміцнення спроможності здійснювати науково-технічні спостереження — включаючи за допомогою використання беспілотних літальних апаратів, камер нічного бачення, сенсорів та інших пристроїв спостереження.
Як повідомляв УНН, 16 березня постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної місії зі спостереження в Україні на один рік до 31 березня 2018 року.