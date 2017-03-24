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ЕС выделит три миллиона евро для спутниковой разведки ОБСЕ в Украине

ЕС выделит три миллиона евро для спутниковой разведки ОБСЕ в Украине

Киев • УНН

 • 7580 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Европейский союз выделит три миллиона евро для спутником разведки миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"Европейская Комиссия от имени Евросоюза дополнила свою активную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Украине, мандат которой недавно был продлен, для полного внедрения минских соглашений. С помощью нового финансирования в размере 3 млн евро будет оказана своевременная и предметная поддержка ОБСЕ в сфере спутниковой визуальной разведки. Эта помощь будет оказываться в рамках Инструмента по содействию стабильности и миру", - говорится в сообщении.

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, новая помощь свидетельствует о непоколебимой преданности Евросоюза минским соглашениям, а также говорит о решимости ЕС содействовать работе и поддерживать СММ ОБСЕ.

"Использование изображений спутниковых данных позволит проводить более глубокий мониторинг ситуации на участках, к которым, к сожалению, наблюдатели все еще не имеют доступа. Также они будут способствовать более эффективному размещению наблюдателей в целом", - подчеркнула Ф.Могерини.

Как отмечается, спутниковая визуальная разведка позволяет СММ ОБСЕ определять широкие участки, к которым наблюдатели миссии не имеют доступа. Также с помощью этого механизма можно получать информацию о повреждении инфраструктуры и о присутствии или перемещении живой силы и техники.

Также сообщается, что как и в случае предварительной помощи с Инструментом по содействию стабильности и мира, текущее финансирование будет распределяться через Спутниковый центр Европейского Союза. Центр будет искать нужные снимки и, по запросу ОБСЕ, предоставлять Миссии результаты анализов. Эта деятельность будет непосредственно дополнять другие мероприятия. Речь идет о финансировани Инструментом по содействию стабильности и миру действующих операций по выделению средств на эксплуатационные расходы наблюдателей. Также речь идет об укреплении способности осуществлять научно-технические наблюдения - включая посредством использования беспилотних летательных аппаратов, камер ночного видения, датчиков и других устройств наблюдения.

Как сообщал УНН, 16 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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