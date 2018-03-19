ЄС сьогодні оголосить нову позицію щодо отруєння Скрипаля – Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В ході зустрічі на рівні Міністрів закордонних справ Європейського Союзу, представниками ЄС буде оголошено про оновлену позицію країн-членів Альянсу стосовно отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Великобританії. Про це сьогодні заявила представниця ЄС у закордонних справах і з питань політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН.
“Ми сьогодні маємо особливо напружену програму роботи з міністрами. Перш за все, ми будемо слухати британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо питання Солсбері. Я сподіваюсь, ми висловимо свою позицію в ході зустрічі. Ви почуєте оновлену позицію ЄС щодо цього. Цілком очевидно, що наша повна солідарність з Великобританією та наше крайнє занепокоєння з приводу того, що сталося — це було дійсно неприйнятно”, — розповіла вона.
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Відповідаючи на питання, щодо подальших відносин з Росією, Могеріні зазначила, що сьогодні “ви почуєте від нас усіх разом, 28 країн-членів ЄС, спільну позицію в ході зустрічі”.
Нагадаємо, Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною “Новачок”, яку розробили в Росії. С.Скрипаль і його дочка перебувають у лікарні у “критичному, але стабільному” стані.