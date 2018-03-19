ЕС сегодня объявит новую позицию относительно отравления Скрипаля - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В ходе встречи на уровне министров иностранных дел Европейского Союза, представителями ЕС будет объявлено об обновленной позиции стран-членов относительно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании. Об этом сегодня заявила представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН.
"Мы сегодня имеем особенно напряженную программу работы с министрами. Прежде всего, мы будем слушать британского премьер-министра Бориса Джонсона по вопросу Солсбери. Я надеюсь, мы выразим свою позицию в ходе встречи. Вы услышите обновленную позицию ЕС по этому поводу. Совершенно очевидно, что наша полная солидарность с Великобританией и наше крайнее беспокойство по поводу того, что произошло - это было действительно неприемлемо", - рассказала она.
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Отвечая на вопрос о дальнейшем отношении с Россией, Могерини отметила, что сегодня "вы услышите от нас всех вместе, 28 стран-членов ЕС, общую позицию в ходе встречи".
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработали в России. С.Скрипаль и его дочь находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.