ЄС скасував захід в Ізраїлі через екстремістську риторику міністра

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У заяві делегація ЄС в Ізраїлі заявила, що у вівторок все одно відзначатиме День Європи, але висловила жаль з приводу того, що "цього року ми вирішили скасувати дипломатичний прийом, оскільки ми не хочемо пропонувати платформу тому, чиї погляди суперечать цінностям Європейського Союзу".

У неділю в ізраїльських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про незадоволення ЄС тим, що міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір є представником уряду на прийомі.

Офіційні особи ізраїльського уряду підтвердили у понеділок, що Бен-Гвір "призначений (урядом) для участі в заході ЄС".

Бен-Гвір, голова вкрай правої партії "Єврейська сила", заявив, що він був призначеним представником, і підтвердив своє прибуття.

"Міністр вважає, що навіть якщо представники ЄС не підтримують його думку, судячи з їх заяв, вони чудово розуміють, що Ізраїль - це демократія, а в демократії можна почути й інші думки", - заявили в канцелярії Бен-Гвіра у заяві.

У понеділок представник голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля заявив, що вони "консультуються" про те, що робити щодо прийому.

"Ми не підтримуємо політичних поглядів пана Бен-Гвіра. Ми не підтримуємо політичні погляди його партії, тому що вони різко суперечать усім цінностям та принципам, за які виступає і в які вірить ЄС", - сказав Петер Стано журналістам на брифінгу.

Пізніше того ж дня ізраїльська делегація ЄС оголосила, що скасовує дипломатичний прийом, але все ж таки проведе "культурний захід для ізраїльської громадськості", щоб відсвяткувати "міцні та конструктивні двосторонні відносини".

Після їхньої заяви Бен-Гвір обрушився з критикою на ЄС, звинувативши його в лицемірстві та "недипломатичному затиканні рота".

Доповнення

Бен-Гвір, який неодноразово робив підбурювальні висловлювання на адресу палестинців, у молодості більше 50 разів звинувачувався у підбурюванні до насильства чи розпалювання ненависті. У 2007 році він був засуджений за підтримку терористичної групи та розпалювання расизму.

Він виступає за анексію окупованого Ізраїлем Західного берега, де живе в єврейському поселенні. Такі поселення вважаються незаконними згідно міжнародного права.

День Європи – це щорічне свято європейської єдності та світу. Воно наголошує на річниці Декларації Шумана 1950 року, через кілька років після закінчення Другої світової війни, яка заклала основу для сьогоднішнього блоку ЄС, що включає 27 країн.