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ЕС отменил мероприятие в Израиле из-за экстремистской риторики министра

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейский Союз заявил, что отменяет прием в честь Дня Европы в Тель-Авиве, передает УНН.

Детали

В заявлении делегация ЕС в Израиле заявила, что во вторник будет все равно отмечать День Европы, но выразила сожаление по поводу того, что "в этом году мы решили отменить дипломатический прием, поскольку мы не хотим предлагать платформу тому, чьи взгляды противоречат ценностям Европейского Союза".

В воскресенье в израильских СМИ начали появляться сообщения о недовольстве ЕС тем, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир является представителем правительства на приеме.

Официальные лица израильского правительства подтвердили в понедельник, что Бен-Гвир "назначен (правительством) для участия в мероприятии ЕС". Бен-Гвир, глава крайне правой партии "Еврейская сила", заявил, что он был назначенным представителем, и подтвердил свое прибытие.

"Министр считает, что даже если представители ЕС не поддерживают его мнение, судя по их заявлениям, они прекрасно понимают, что Израиль - это демократия, а в демократии можно услышать и другие мнения", — заявили в канцелярии Бен-Гвира в заявлении.

В понедельник представитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля заявил, что они "консультируются" о том, что делать с приемом.

"Мы не поддерживаем политические взгляды господина Бен-Гвира. Мы не поддерживаем политические взгляды его партии, потому что они резко противоречат всем ценностям и принципам, за которые выступает и в которые верит ЕС", — сказал Петер Стано журналистам на брифинге.

Позже в тот же день израильская делегация ЕС объявила, что упраздняет дипломатический прием, но все же проведет "культурное мероприятие для израильской общественности", чтобы отпраздновать "крепкие и конструктивные двусторонние отношения".

После их заявления Бен-Гвир обрушился с критикой на ЕС, обвинив его в лицемерии и "недипломатическом затыкании рта".

Дополнение

Бен-Гвир, неоднократно делавший подстрекательские высказывания в адрес палестинцев, в молодости более 50 раз обвинялся в подстрекательстве к насилию или разжиганию ненависти. В 2007 году он был осужден за поддержку террористической группы и разжигании расизма.

Он выступает за аннексию оккупированного Израилем Западного берега, где обитает в еврейском поселении. Такие поселения считаются незаконными согласно международному праву.

День Европы – это ежегодный праздник европейского единства и мира. Оно отмечает годовщину Декларации Шумана 1950 года, через несколько лет после окончания Второй мировой войны, которая заложила основу для сегодняшнего блока ЕС, включающего 27 стран.

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