ЄС: розмір чергового траншу фіндопомоги залежатиме від успіху реформ в Україні

"Європейська комісія продовжує підтримку програми економічного відродження та реформ в Україні, у тому числі через відповідну додаткову макрофінансову допомогу. Вона буде оцінювати запит, висловлений Україною, для надання подальшої макрофінансової допомоги", - повідомили в ЄС.

У представництві зазначили, що Єврокомісія має внести пропозицію щодо четвертої операції макрофінансової допомоги для України до Європарламенту та Євроради, які повинні будуть ухвалити її для подальшої реалізації операції.

Також, за інформацією ЄС, нову програму фінансової допомоги супроводжуватиме пакет нових політичних умов її надання. Вони будуть закріплені в новому меморандумі про взаєморозуміння, узгодженому між двома сторонами.

"Деталі будь-якої нової програми - якщо українська влада подасть відповідний запит – повинні бути опрацьовані. Це стосуватиметься суми, тривалості та кількості платежів, які можуть бути передбачені, а також супутніх політичних умов", - повідомили в представництві.

"Це складний процес, який враховує економічну ситуацію та фінансові потреби відповідної країни, а також процес реформ", - підкреслили в представництві ЄС.

Нагадаємо, Україна домовилася про три транші допомоги від ЄС протягом наступних двох років.