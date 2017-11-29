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ЕС: размер очередного транша финпомощи будет зависеть от успеха реформ в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Условия новой программы макрофинансовой помощи от ЕС для Украины, в частности относительно суммы, продолжительности и количества платежей, будут определены с учетом экономической ситуации, финансовых потребностей и успеха проводимых реформ в государстве. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в представительстве ЕС в Украине.

"Европейская комиссия продолжает поддержку программы экономического возрождения и реформ в Украине, в том числе через соответствующую дополнительную макрофинансовую помощь. Она будет оценивать запрос, выраженный Украиной, для оказания дальнейшей макрофинансовой помощи", - сообщили в ЕС.

В представительстве отметили, что Еврокомиссия должна внести предложение о четвертой операции макрофинансовой помощи для Украины в Европарламент и Евросовет, которые должны будут принять ее для дальнейшей реализации операции.

Также, по информации ЕС, новую программу финансовой помощи будет сопровождать пакет новых политических условий ее предоставления. Они будут закреплены в новом меморандуме о взаимопонимании, согласованном между двумя сторонами.

"Детали любой новой программы - если украинская власть подаст соответствующий запрос - должны быть проработаны. Это будет касаться суммы, продолжительности и количества платежей, которые могут быть предусмотрены, а также сопутствующих политических условий", - сообщили в представительстве.

"Это сложный процесс, который учитывает экономическую ситуацию и финансовые потребности соответствующей страны, а также процесс реформ", - подчеркнули в представительстве ЕС.

Напомним, Украина договорилась о трех траншах помощи от ЕС в течение следующих двух лет.

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