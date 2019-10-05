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ЄС розгляне нові санкції проти Туреччини через буріння на шельфі Кіпру

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. До порядку денного Ради Європейського Союзу в Люксембурзі 14 жовтня буде внесене питання про запровадження санкцій у зв'язку з бурінням Туреччиною шельфу біля берегів Кіпру. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні під час розмови з главою МЗС Кіпру Нікосом Христодулідісом, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЄС.

ЄС розгляне нові санкції проти Туреччини через буріння на шельфі Кіпру

"Високий представник та міністр обговорили сьогодні можливість адресних заходів через триваючу бурову діяльність Туреччини", - повідомила прес-служба.

Могеріні закликала Туреччину утримуватися від подібних дій і поважати суверенні права Республіки Кіпр на розвідку та експлуатацію своїх природних ресурсів.

"Туреччина повинна прийняти запрошення уряду Кіпру і розглянути питання про делімітацію виключних економічних зон і континентального шельфу на основі діалогу і переговорів у дусі доброї волі і при повному дотриманні норм міжнародного права та згідно з принципом добросусідських відносин", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що співрозмовники висловили жаль з приводу бурових робіт Туреччини за 45 км від південного узбережжя Кіпру.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 15 липня ухвалили штрафні заходи у відповідь на дії Туреччини з розвідування газових та нафтових покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру.

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