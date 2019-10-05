ЕС рассмотрит новые санкции против Турции из-за бурения на шельфе Кипра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В повестку дня Совета Европейского Союза в Люксембурге 14 октября будет внесен вопрос о введении санкций в связи с бурением Турцией шельфа у берегов Кипра. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Могерини во время разговора с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЕС.
"Высокий представитель и министр обсудили сегодня возможность адресных мероприятий из-за продолжающегося буровую деятельность Турции", - сообщила пресс-служба.
Могерини призвала Турцию воздержаться от подобных действий и уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию своих природных ресурсов.
"Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа на основе диалога и переговоров в духе доброй воли и при полном соблюдении норм международного права и в соответствии с принципом добрососедских отношений", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что собеседники выразили сожаление по поводу буровых работ Турции в 45 км от южного побережья Кипра.
Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 15 июля приняли штрафные меры в ответ на действия Турции по разведке газовых и нефтяных залежей и бурения у побережья Кипра.