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ЄС розгляне додаткові заходи, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України - Боррель

ЄС розгляне додаткові заходи, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України - Боррель

Київ • УНН

 • 15525 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Євросоюз повинен бути готовий розглянути додаткові заходи у разі, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, виступаючи в Європарламенті, передає УНН.

Цитата

"Нам потрібно і далі передавати Україні скоординовані послання твердої підтримки. У серпні ми будемо брати участь в саміті Кримської платформи. Ми також повинні бути готові розглянути варіант додаткових заходів у відповідь, якщо Росія відновить ескалацію або перетне червону межу", - сказасл Боррель.

Деталі

За словами топ-дипломата, недавнє військове нарощування поблизу українських кордонів і в незаконно анексованому Криму серйозно вплинуло і загострило ситуацію з безпекою в регіоні.

Росія, за його словами, повинна співпрацювати у зниженні напруженості. У той же час, вважає Боррель, вона лише зображує себе "нейтральним посередником".

"До цих пір Росія не виявляла готовність покласти край конфлікту на умовах, які гарантували б суверенність, територіальну цілісність і незалежність України. Для Росії повне виконання Мінських домовленостей не є ключовою умовою. Для нас - це так", - підкреслив він.

Що було раніше

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь в засіданні Ради ЄС із закордонних справ, де поінформував колег про загострення ситуації безпеки на тимчасово окупованих територіях і навколо кордонів України, викликаної діями Російської Федерації.

На засіданні міністр запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації Російською Федерацією. Зокрема, він передбачає введення секторальних санкцій ЄС.

У той же час верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ зазначив, що на сьогодні не очікується ніяких нових санкцій Євросоюзу стосовно Росії.

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