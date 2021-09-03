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ЄС розглядає ризики виникнення рідкісного запалення після вакцинації проти COVID-19

Київ • УНН

 • 27060 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вивчає питання ризику виникнення мультисистемного запального синдрому (MIS) після щеплення вакцинами проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на висновки засідання Комітету з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC).

Деталі

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вивчає імовірність виникнення мультисистемного запального синдрому (MIS) від вакцини проти коронавірусу після того, як 17-річний житель Данії повідомив про це захворювання. Наразі хлопець здоровий.

MIS — це серйозне запалення, яке пошкоджує багато частин тіла. До симптомів належать: втома, лихоманка, діарея, блювота, біль у шлунку, головний біль, біль у грудях і задишка. Раніше повідомляли, що MIS виникає після COVID-19, однак датський пацієнт на коронавірус не хворів.

Зазначене запалення трапляється рідко, і рівень його захворюваності до пандемії COVID-19, за оцінками 5 європейських країн, становив від 2 до 6 випадків на 100 000 в рік у дітей і підлітків до 20 років і менше ніж 2 випадки на 100 000 в рік у дорослих віком від 20 років.

Наразі рекомендації ЄС з використання вакцин проти COVID-19 не змінилися.

Додамо

У межах ретельного моніторингу безпеки вакцин проти COVID-19 Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC) вивчає дані про випадки виникнення венозної тромбоемболії (згустки крові у венах) після введення вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.

Нагадаємо

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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