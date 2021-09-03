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ЕС рассматривает риски возникновения редкого воспаления после вакцинации от COVID-19

ЕС рассматривает риски возникновения редкого воспаления после вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 27051 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает вопрос риска возникновения мультисистемного воспалительного синдрома (MIS) после прививки вакцинами против коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выводы заседания Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC).

Детали

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает вероятность возникновения мультисистемного воспалительного синдрома (MIS) от вакцины против коронавируса после того, как 17-летний житель Дании сообщил об этом заболевании. Сейчас парень здоров.

MIS — это серьезное воспаление, которое повреждает многие части тела. К симптомам относятся: усталость, лихорадка, диарея, рвота, боль в желудке, головная боль, боль в груди и одышка. Ранее сообщали, что MIS возникает после COVID-19, однако датский пациент коронавирусом не болел.

Указанное воспаление случается редко, и уровень его заболеваемости до пандемии COVID-19, по оценкам 5 европейских стран, составлял от 2 до 6 случаев на 100 000 в год у детей и подростков до 20 лет и менее 2 случая на 100 000 в год у взрослых в возрасте от 20 лет.

Сейчас рекомендации ЕС по использованию вакцин от COVID-19 не изменились.

Добавим

В рамках тщательного мониторинга безопасности вакцин от COVID-19 Комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) изучает данные о случаях венозной тромбоэмболии (сгустки крови в венах) после введения вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.

Напомним

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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