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ЄС розглядає план передачі Україні прибутків від заморожених російських активів

ЄС розглядає план передачі Україні прибутків від заморожених російських активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У Євросоюзі обговорюють можливості надсилання Україні прибутків, які отримують від заморожених російських активів, що застрягли в системі світових фінансових ринків. Зокрема, у цей перелік входять фінанси російського центрального банку, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі 

Такий крок не призведе до примусового вилучення самих активів, але означатиме збільшення фінансового тиску Заходу на росію, аби допомогти Україні в боротьбі з агресією рф.

За даними бельгійського уряду, у результаті санкцій було заморожено російські активи на суму близько 196,6 млрд євро, з них 180 - це активи центробанку рф. Бельгійський розрахунковий центр Euroclear реінвестує ці кошти, а отриманий прибуток ЄС може  перенаправити в Україну.

За перший цьогорічний квартал Euroclear повідомив про 734 мільйони євро відсотків на грошові залишки з активів, які перебувають під санкціями.

Financial Times зазначає, що такий крок, ймовірно, потребуватиме ширшої міжнародної підтримки, адже може вплинути на фінансові ринки. Представники ЄС мають на меті представити більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.

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