ЕС рассматривает план передачи Украине доходов от замороженных российских активов

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Такой шаг не приведет к принудительному изъятию самих активов, но будет означать увеличение финансового давления Запада на россию, чтобы помочь Украине в борьбе с агрессией рф.

По данным бельгийского правительства, в результате санкций были заморожены российские активы на сумму около 196,6 млрд евро, из них 180 - это активы центробанка рф. Бельгийский расчетный центр Euroclear реинвестирует эти средства, а полученную прибыль ЕС может перенаправить в Украину.

За первый нынешний квартал Euroclear сообщил о 734 миллионах евро процентов на денежные остатки с активов, находящихся под санкциями.

Financial Times отмечает, что такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, ведь может повлиять на финансовые рынки. Представители ЕС намерены представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.

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