ЄС: російський закон про ЗМІ - "іноземних агентів" загрожує свободі слова

“Євросоюз має “давню та чітку позицію” щодо чинного російського законодавства про визнання неурядових організацій (НУО) “іноземними агентами”, — йдеться в заяві.

Ця позиція полягає в тому, що штрафи, перевірки і стигматизація таких організацій “роблять ще жорсткішими обмеження основних свобод в Росії, споживають обмежені ресурси НУО та перешкоджають створенню незалежного громадянського суспільства в країні”.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до “іноземних агентів”, якщо вони прямо або непрямо фінансуються з-за кордону.