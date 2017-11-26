ЄС: російський закон про ЗМІ - "іноземних агентів" загрожує свободі слова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Новий російський закон, який дозволяє прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", загрожує свободі та незалежності медіа і доступу до інформації. Це "ще одна спроба звузити простір для незалежних голосів у Росії", вказано в заяві зовнішньополітичної служби Євросоюзу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Євросоюз має “давню та чітку позицію” щодо чинного російського законодавства про визнання неурядових організацій (НУО) “іноземними агентами”, — йдеться в заяві.
Ця позиція полягає в тому, що штрафи, перевірки і стигматизація таких організацій “роблять ще жорсткішими обмеження основних свобод в Росії, споживають обмежені ресурси НУО та перешкоджають створенню незалежного громадянського суспільства в країні”.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до “іноземних агентів”, якщо вони прямо або непрямо фінансуються з-за кордону.